Путин потребовал проверить исполнение своего указа о зарплатах ученых

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин потребовал от министров финансов и науки и высшего образования Антона Силуанова и Валерия Фалькова проверить исполнение его указа о доведении зарплат ученых до 200% от средних по региону после того, как с жалобой на низкую оплату труда к нему обратилась ученая из Новосибирска.

В ходе заседания президентского совета по науке и образованию молодая ученая из Новосибирска Анастасия Проскурина рассказала главе государства, что ее зарплата старшего научного сотрудника составляет 25 тыс. рублей, а вместе с надбавками - 32 тыс. рублей. При этом она отметила, что после указа президента о доведении зарплат научных сотрудников до 200% от средней зарплаты по региону ученым предложили перейти на полставки, чтобы выполнить это указание в рамках существующих бюджетов.

В ответ Путин поинтересовался у Силуанова, насколько были увеличены средства на повышение зарплат ученых. В свою очередь, глава Минфина доложил, что "по Новосибирской области ученые обеспечены заработной платой на уровне двукратной по региону". Он также обратил внимание на слова Проскуриной, что она работает на полставки.

Проскурина, тем не менее, заявила, что руководство ее института предложило сотрудникам перейти на половину ставки, но они отказались, и таким образом зарплату в 25 тыс. рублей она получает за работу на полную ставку.

Тогда Путин поинтересовался у губернатора Новосибирской области Андрея Травникова размером средней зарплаты в его регионе. Услышав доклад, что она составляет 39 тыс. рублей, президент заметил, что в таком случае Проскурина должна получать 78 тыс. рублей.

"Антон Германович, если вы говорите, что у вас информация о том, что у них там 200% от среднего по региону (размер зарплаты - ИФ), то где деньги, Зин?" - обратился он к главе Минфина.

"Давайте вы там вместе с Фальковым займитесь-ка этим делом, хорошо? Не только по Новосибирску, но и по другим регионам", - добавил Путин.

Он также обратился и к Проскуриной: "Если вас будут за наш сегодняшний диалог как-то пытаться ущемлять, сразу позвоните в администрацию президента, и я с вами переговорю по телефону, соединюсь".

Путин также попросил своего помощника Андрея Фурсенко связаться с Проскуриной и взять на контроль ситуацию с зарплатами ученых.