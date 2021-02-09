В Новосибирске не смогли зарегистрировать технологию уничтожения стволовых раковых клеток

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Исследовательницы Института Цитологии и генетики (ИЦиГ, Новосибирск), разработавшие технологию "Каранахан" для уничтожения стволовых раковых клеток, отмеченную премией главы государства, заявляют о сложностях с ее регистрацией.

"По словам исследовательниц, с регистрацией технологии "Каранахан" сейчас имеются некоторые технические сложности. Пока непонятно, как сделать это так, чтобы ее можно было применять", - сообщает издание СО РАН "Наука в Сибири".

Отмечается, что накануне в правительстве Новосибирской области исследовательницы имели возможность поднять этот вопрос.

"Нам было приятно, что нашу работу оценили на таком высоком уровне и президент лично ознакомился с нашими достижениями. Мы надеемся, что это поможет в короткие сроки зарегистрировать технологию и внедрить ее в медицинскую практику", - говорит Екатерина Поттер, одна из соавторов разработки.

Технология связана с использованием стандартного химиотерапевтического препарата "Циклофосфан" совместно со сложнокомпозиционным препаратом на основе ДНК.

"Новизна технологии заключается в том, что она направлена не только на общую массу опухолевых клеток, но и на стволовые раковые клетки – злокачественное ядро любой опухоли. Препараты вводятся именно в тот момент, когда стволовые опухолевые клетки становятся уязвимыми для их воздействия. Применение указанного режима приводит к полному уничтожению стволовых опухолевых клеток и опухоли в целом", - отмечает Поттер.

Технология была успешно испытана на экспериментальных опухолях мыши и человека. Она может применяться как самостоятельно, так и выступать своеобразной платформой для более эффективного использования любых противоопухолевых средств и технологий.

Препарат "Панаген"

Также исследовательницы из ИЦиГ разработали для применения в курсах химиотерапии препарат "Панаген" на основе фрагментированной ДНК, защищающий систему кроветворения и активизирующий противоопухолевый иммунный ответ.

Разработка уже прошла первую и вторую стадии клинических испытаний и показала эффективные результаты на больных раком молочной железы. Кроме того, ее применение привело к увеличению процента безрецидивной пятилетней выживаемости больных до 50% после предложенной терапии в сравнении с 18% в группе больных, получавших наряду с химиотерапией плацебо.

Премию президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за две разработки в области лечения онкологических заболеваний получили старшие научные сотрудники лаборатории индуцированных клеточных процессов ИЦиГ Евгения Долгова, Екатерина Поттер и Анастасия Проскурина. Последняя также пожаловалась главе государства на низкую зарплату ученых.