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В Ивановской области приостановили вакцинацию от коронавируса

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Медики Ивановской области на неопределенное время приостановят вакцинацию от коронавируса до поступления очередной партии вакцины, сообщает пресс-служба облправительства в понедельник.

Отмечается, что в настоящее время в регионе осталось 800 доз "Спутника V", которые будут использованы в течение дня.

"Ожидается новая поставка вакцины в регион. Взаимодействуем с Минздравом, пока точная дата поставки не определена", - приводятся в сообщении слова директора облдепартамента здравоохранения Артура Фокина.

Он пояснил, что все желающие привиться могут записаться на вакцинацию, она будет проведена, как только поступит препарат.

Фокин также сообщил, что, по состоянию на 8 февраля, в Ивановской области официально зарегистрированы 28 086 случаев заболевания коронавирусом (за сутки поставлены 163 диагноза).

Суммарно к настоящему моменту в регионе выздоровели 24 843 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. 807 инфицированных скончались.

Хроника 09 января 2020 года – 08 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Ивановская область Коронавирус

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