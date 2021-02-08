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Бывший замруководителя "Спецстроя" Мордовец получил 13,5 года колонии

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Бабушкинский суд Москвы приговорил к 13,5 годам колонии строгого режима бывшего замруководителя ликвидированного "Спецстроя России" Александра Мордовца за взяточничество и злоупотребление полномочиями. Его также оштрафовали на 97 144 710 рублей - на тройной размер взятки, сообщили в пресс-службе суда.

Именно такого наказания просил для Мордовца прокурор.

Осужденный также лишен звания "полковник запаса". Ему на шесть лет запретили занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, уточнили в суде.

О задержании Мордовца стало известно в мае 2018 года.

Второму подсудимому - ранее осужденному бывшему гендиректору "Строймонолита-14" Олегу Щурову суд назначил такой же штраф и приговорил к 13 годам колонии. Такого срока и штрафа просил для него прокурор. Суд также запретил Щурову заниматься работойю, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных, муниципальных и коммерческих организациях на шесть лет. Гособвинитель просил его ограничить на семь лет.

В зависимости от роли каждого, Мордовец и Щуров признаны виновными в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК), даче особо крупной взятки (ч. 5 ст. 291 УК), а также злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК), подстрекательстве и пособничестве злоупотреблению (ч.ч. 4,5 - ч. 3 ст. 285 УК).

По версии следствия, Щуров передал Мордовцу более 32 млн рублей за то, чтобы тот помогал "Строймонолиту-14" добиваться выгодных контрактов на строительство объектов космодрома "Восточный", и за общее покровительство.

Получив деньги и товарные авансы, строительная организация их не отработала, а в итоге была признана банкротом. Государству был нанесен ущерб на сумму больше 120 млн рублей.

Глава Минобороны Сергей Шойгу в 2016 году объявил о ликвидации "Спецстроя".

Строительство космодрома "Восточный" получило скандальную известность в связи с многочисленными уголовными делами, возбужденными в отношении тех, кто организовывал и осуществлял работы.

Первый запуск с космодрома "Восточный"

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Спецстрой Космодром Восточный Строймонолит-14 Бабушкинский суд Минобороны Александр Мордовец Олег Щуров

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