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"Роскосмос" рассмотрит варианты поддержки недовольных космонавтов

Ранее СМИ сообщили, что отряд космонавтов попросил Рогозина переподчинить их напрямую "Роскосмосу" из-за недовольства работой Центра подготовки космонавтов

"Роскосмос" рассмотрит варианты поддержки недовольных космонавтов
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - "Роскосмос" рассматривает различные варианты поддержки космонавтов после жалоб их отряда на работу Центра подготовки космонавтов (ЦПК), сообщили "Интерфаксу" в госкорпорации.

Ранее газета "Московский комсомолец" со ссылкой на источник сообщила, что члены отряда космонавтов попросили главу госкорпорации Дмитрия Рогозина перевести отряд в прямое подчинение "Роскосмосу". Как отмечает издание, Рогозин сообщил об этой просьбе президенту.

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По данным издания, космонавты недовольны снижением качества подготовки, излишней бюрократизацией и большой разницей в окладах космонавтов и руководства Центра.

Несколько лет назад отряд космонавтов покинул Геннадий Падалка, рекордсмен по суммарной продолжительности полетов в космос. После ухода он раскритиковал работу ЦПК и некоторые аспекты российской пилотируемой космической программы.

Роскосмос ЦУП

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