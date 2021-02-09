"Роскосмос" рассмотрит варианты поддержки недовольных космонавтов

Ранее СМИ сообщили, что отряд космонавтов попросил Рогозина переподчинить их напрямую "Роскосмосу" из-за недовольства работой Центра подготовки космонавтов

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - "Роскосмос" рассматривает различные варианты поддержки космонавтов после жалоб их отряда на работу Центра подготовки космонавтов (ЦПК), сообщили "Интерфаксу" в госкорпорации.

Ранее газета "Московский комсомолец" со ссылкой на источник сообщила, что члены отряда космонавтов попросили главу госкорпорации Дмитрия Рогозина перевести отряд в прямое подчинение "Роскосмосу". Как отмечает издание, Рогозин сообщил об этой просьбе президенту.

По данным издания, космонавты недовольны снижением качества подготовки, излишней бюрократизацией и большой разницей в окладах космонавтов и руководства Центра.

Несколько лет назад отряд космонавтов покинул Геннадий Падалка, рекордсмен по суммарной продолжительности полетов в космос. После ухода он раскритиковал работу ЦПК и некоторые аспекты российской пилотируемой космической программы.