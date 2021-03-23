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В "Роскосмосе" нашли нарушений на 30 млрд рублей за 2020 год

В "Роскосмосе" нашли нарушений на 30 млрд рублей за 2020 год
Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Счетная палата РФ в прошлом году вновь при проверке "Роскосмоса" обнаружила нарушения –на этот раз более чем на 30 млрд рублей, сообщил глава ведомства Алексей Кудрин.

"Я бы еще отметил работу, как я уже сказал, с таможенной службой, нашли нарушения. В "Роскосмосе", к сожалению, снова находим нарушений больше чем на 30 млрд рублей за прошлый год", - сказал Кудрин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, "это разного качества: где-то бухгалтерский учет, где-то есть нецелевое, где-то есть нарушение нормативов финансирования".

Кудрин сообщил также, что нарушения были найдены "во многих программах промышленности и других, в том числе в государственных корпорациях, которые выполняют функции главного распорядителя бюджетных средств".

Проверки в 2021 году

Глава Счетной палаты анонсировал новые проверки в этом году.

"Мы планируем новые проверки, которых будет около 440, то есть даже больше, чем было. Мы увеличиваем аналитические проверки, которые выявляют системные проблемы", - сказал он.

Как сообщалось, Счетная палата перенесла с 2020 на 2021 год проверку эффективности расходования бюджетных средств корпорацией "Роскосмос", РКС, РКЦ "Прогресс" и НПО имени Лавочкина в рамках аудита госпрограмм РФ по направлению "Инновационное развитие и модернизация экономики".

Также пройдет проверка целевого и эффективного использования средств федерального бюджета, выделенных на реализацию федеральной целевой программы "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы" в рамках госпрограммы "Космическая деятельность России" в "Роскосмосе" и др.

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Кудрин в 2018 году назвал "Роскосмос" рекордсменом по объемам финансовых нарушений: в отчете палаты говорилось, что в 2017 году аудиторы выявили 151 факт нарушений в работе "Роскосмоса" на общую сумму 785,5 млрд рублей. В 2018 году СП выявила в космической отрасли значительно меньше нарушений – в 50 млрд рублей (по проверкам, не попадающим под грифы ограничения информации). 30 сентября 2019 года финансовым директором "Роскосмоса" назначен Юрий Росляк, который в 2013-2019 годы работал аудитором Счетной палаты, 27 декабря 2019 года он стал заместителем гендиректора по капитальному строительству.

Нарушения в Центре Хруничева

2 июля 2020 года аудитор Андрей Перчян сообщил, что СП выявила нарушения, допущенные Государственным космическим научно-производственным центром (ГКНПЦ) имени М.В.Хруничева при использовании субсидий.

"В этом году проверяли использование субсидий в "АО "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева". Там тоже немало нарушений, представление очень серьезное направлено", - сказал Перчян в Совете Федерации. Сумму обнаруженных нарушений он не назвал. При этом он подчеркнул, что СП видит усилия "Роскосмоса" по своевременному устранению подобных нарушений.

Роскосмос Счетная палата

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