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Миронов уточнил дату встречи Путина с лидерами фракций Госдумы

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин встретится с лидерами фракций Госдумы 17 февраля, встреча пройдет по видеосвязи, рассказал "Интерфаксу" источник в парламенте. Вскоре информацию о дате подтвердил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

Он отметил, что о такой дате и формате его проинформировали в администрации президента, информация актуальна по состоянию на вторник.

Ранее "Ведомости", также со ссылкой на источники в Думе, сообщили, что мероприятие пройдет 18 февраля.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтверждал, что такая встреча планируется и пройдет онлайн, но не называл ее дату.

"Планируется (провести мероприятие по) видеоконференцсвязи. Очевидно, что наступил год парламентских выборов, идет подготовка, все фракции готовятся к этим выборам, и, кроме того, это регулярное общение", - говорил Песков.

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев 8 февраля сказал "Интерфаксу", что, как предполагают во фракциях, на встрече речь пойдет о предстоящих думских выборах.

"Президент определяет тематику встречи, и все участники стараются придерживаться этой тематики", - отметил он.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пригрозил, что поднимет на встрече вопрос о судьбе "наших народных предприятий", если от них не "отвяжутся".

Владимир Путин Госдума Дмитрий Песков КПРФ ЛДПР Единая Россия Справедливая Россия

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