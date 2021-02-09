Путин проведет видеоконференцию с главами думских фракций

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Встреча в формате видеоконференцсвязи (ВКС) президента РФ Владимира Путина с руководителями четырех думских фракций должна состояться 18 февраля, сообщает во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на источники в Госдуме РФ.

"Президент Владимир Путин 18 февраля проведет встречу с лидерами четырех думских фракций. Об этом "Ведомостям" сказали несколько собеседников в Госдуме. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил готовящуюся встречу, однако дату ее проведения не назвал", - говорится в публикации.

Перечень вопросов, которые будут подняты на встрече с президентом, еще обсуждается. Скорее всего, в него традиционно войдут вопросы законодательной деятельности, а также предстоящей избирательной кампании, сказал изданию сотрудник пресс-службы фракции "Единая Россия".

Ранее "Интерфакс" сообщал, что Песков анонсировал скорую встречу Путина с лидерами думских фракций, при этом точную дату пообещал сообщить позднее, а также уточнил, что мероприятие пройдет в режиме ВКС.

"Действительно, такое мероприятие готовится. Оно будет достаточно скоро", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в понедельник.

"Планируется (провести мероприятие по) видеоконференцсвязи. Очевидно, что наступил год парламентских выборов, идет подготовка, все фракции готовятся к этим выборам, и, кроме того, это регулярное общение", - добавил Песков.