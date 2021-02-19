В Петербурге три четверти горожан смотрят телевизор каждый день

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Петербурге ежедневно смотрят телевизор 74% горожан, причем, 10% готовы смотреть его с утра, как только проснутся, показало исследование ученых Северо-Западного института управления РАНХиГС. Они в январе опросили больше 1000 человек.

34% опрошенных предпочитают смотреть телевизор с 21 до 23 часов, еще 19% смотрят телепередачи с 18 до 21%.

56% респондентов смотрят новости, 52% - фильмы, 35% - интересуются аналитическими передачами. Спортом увлекаются 18%, криминальными сводками - 8%. Опрошенные отметили, что им интереснее всего смотреть телепередачи с актерами и другими деятелями культуры и искусства.

Среди опрошенных было 34% мужчин. 52% в выборке оказались служащими и специалистами, 22% - руководителями высшего и среднего звена. Опрос проводился онлайн в январе 2021 года совместно с телеканалом "Санкт-Петербург". Предполагается, что его результаты лягут в основу комплексной Стратегии развития канала "Санкт-Петербург" и определят его организационную структуру.