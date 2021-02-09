Космический грузовик "Прогресс" затоплен в Тихом океане

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-15", расстыковавшийся с Международной космической станцией (МКС) во вторник утром, затоплен в Тихом океане, сообщает "Роскосмос".

"Корабль "Прогресс МС-15" завершил свой полет. В 11:30 был включен двигатель на торможение. Отработав 3 минуты 30 секунд, он сообщил "грузовику" тормозной импульс величиной 116 м/с. После чего (корабль - ИФ) сошел с орбиты и прекратил свое существование в Тихом океане", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник "Прогресс МС-15" расстыковался с МКС для последующего затопления в Тихом океане.

Отправка следующего грузовика "Прогресс МС-16" запланирована на 15 февраля с Байконура. Он доставит экипажу запас азота для пополнения атмосферы и материалы для герметизации промежуточной камеры модуля "Звезда", где была обнаружена утечка воздуха.

Об утечке воздуха на МКС стало известно 20 августа прошлого года. Тогда пресс-служба "Роскосмоса" сообщила об изоляции экипажа станции в российском модуле "Звезда" на время проверки давления в американском сегменте. 24 августа гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил "Интерфаксу", что утечка воздуха на МКС незначительна и еле уловима приборами. К настоящему времени место утечки воздуха изолировано временными средствами.