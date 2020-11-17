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Космонавты установили новую заплатку на месте утечки воздуха на МКС

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Новая заплатка установлена на предполагаемом месте утечки воздуха на Международной космической станции (МКС), сообщили в "Роскосмосе".

"Планируется, что в результате контрольных замеров уровня атмосферы и на основе данных, переданных экипажем специалистам на Земле, причину утечки можно будет устранить", - сообщили в госкорпорации.

О незначительной утечке воздуха на МКС стало известно 20 августа. Предполагаемое место утечки удалось найти благодаря чайным пакетикам. 13 ноября в "Роскосмосе" сообщили, что размер трещины, через которую, предположительно, уходит кислород с МКС, составляет около 4,5 сантиметров.

Руководитель полета российского сегмента станции Владимир Соловьев ранее сообщил, что в декабре на МКС доставят азот для пополнения атмосферы и средства для окончательной герметизации.

29 октября исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев заявил, что трещина, обнаруженная в модуле "Звезда" российского сегмента МКС, возможно, не является местом утечки воздуха на станции.

"Может быть, оно и не там. Я разговаривал с экипажем, который прилетел, и мы говорили, что же там с этой трещиной, которую сейчас все подозревают", - сказал Крикалёв журналистам на брифинге по случаю 20-летия полета МКС в пилотируемом режиме. Он также сообщил, что в настоящее время специалисты продолжают поиск причин разгерметизации.

МКС

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