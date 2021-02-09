Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:40Заразились
на 09.02В России 3 998 216+15 019В мире 106 478 046+317 047

Пескова озадачили призывы устроить акцию с фонариками

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не смог сказать, будет ли расценено предложение сторонников Алексея Навального устроить акцию с зажженными фонариками как призыв к несогласованным мероприятием. Однако он пообещал, что любые нарушения закона будут пресекаться.

"Затрудняюсь сказать. В кошки-мышки мы ни с кем играть не будем, но, безусловно, наши все правоохранители в случае нарушения закона виновных будут привлекать к ответственности", - сказал он на брифинге.

Дмитрий Песков Алексей Навальный

Новости

Военный Ан-12 получил повреждения при аварийной посадке на Итурупе

В МВД РФ заявили, что колл-центры мошенников в основном находятся за рубежом

В МВД РФ заявили, что колл-центры мошенников в основном находятся за рубежом

Кремль раскритиковал заявления Зюганова по ситуации с депутатом Бондаренко

В Кремле опровергли планы выделить 500 млрд руб. для снижения недовольства людей

В Кремле опровергли планы выделить 500 млрд руб. для снижения недовольства людей
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 15 тыс. новых заболевших коронавирусом

В России за сутки выявлено 15 тыс. новых заболевших коронавирусом

Серебренников подтвердил, что покидает "Гоголь-центр"

Серебренников подтвердил, что покидает "Гоголь-центр"

Проект "Доступный интернет" могут расширить бесплатным видеоконтентом

"Роскосмос" рассмотрит варианты поддержки недовольных космонавтов

"Роскосмос" рассмотрит варианты поддержки недовольных космонавтов

"Роснефть" попросили ускорить отгрузку бензина с Комсомольского НПЗ

Прокуратура проверит низкие зарплаты новосибирских ученых

Прокуратура проверит низкие зарплаты новосибирских ученых
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');