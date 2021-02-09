Пескова озадачили призывы устроить акцию с фонариками

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не смог сказать, будет ли расценено предложение сторонников Алексея Навального устроить акцию с зажженными фонариками как призыв к несогласованным мероприятием. Однако он пообещал, что любые нарушения закона будут пресекаться.

"Затрудняюсь сказать. В кошки-мышки мы ни с кем играть не будем, но, безусловно, наши все правоохранители в случае нарушения закона виновных будут привлекать к ответственности", - сказал он на брифинге.