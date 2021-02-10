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МИД РФ счел, что акция ФБК с фонариками придумана под влиянием Запада

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Запланированная на 14 февраля акция "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, признан в РФ иностранным агентом) организуется под влиянием Запада, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Там цветочки бывают, ленточки", - сказала она в эфире радиостанции "Эхо Москвы", отметив, что как правило подготовка акций со стороны США, натовских, брюссельских структур проходит именно так. "Цвета очень популярные заранее раскручиваются, символика, хэштеги", - продолжила она. "Мы не только видим, мы знаем. Здесь нечего скрывать, придумывать, это просто классическая идет работа", - сказала Захарова.

Так Захарова ответила на вопрос журналистов, правда ли она считает, что акция с фонариками подсказана ФБК представителями НАТО.

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Накануне руководитель сети региональных штабов оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков сообщил о планах провести акцию 14 февраля в России в новом формате: жителям больших городов предлагается вечером выйти во двор, включить фонарик на телефоне, поднять его вверх и постоять так несколько минут.

В Кремле не смогли оценить, является ли оппозиционная акция с зажженными фонариками призывом к участию в несогласованных действиях. "Затрудняюсь сказать. В кошки-мышки мы ни с кем играть не будем, но, безусловно, наши все правоохранители в случае нарушения закона виновных будут привлекать к ответственности", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

23, 31 января, а также 2 февраля в России прошли несанкционированные акции в поддержку Навального, который был арестован после прилета на родину 17 января. Суд 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный в 3,5 года колонии.

Акции в поддержку Алексея Навального

13
НовосибирскЕкатеринбургСанкт-ПетербургЯкутскМоскваИвановоВладивостокХабаровскЕкатеринбургКемеровоТомскЕкатеринбургСочи
Новосибирск
МИД РФ Алексей Навальный

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