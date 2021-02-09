Астрономы построили траекторию движения болида над югом Иркутской области

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Астрономы по результатам обработки свидетельств очевидцев полета болида – яркого метеора – в небе над югом Иркутской области 15 января построили примерную траекторию движения объекта. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Иркутского планетария.

"Метеороид (метеорное тело - ИФ) стал видимым над поселком Оёк, а завершилась его видимость западнее поселка Плишкино в Иркутском районе. Расстояние по прямой между этими населенными пунктами составляет около 23 км", - говорится в сообщении.

По информации директора Иркутского планетария Павла Никифорова, на сайте Международной метеорной организации Imo.net форму отчета о наблюдениях этого болида заполнили 58 человек.

"Шестерым из них мы помогли загрузить на сайт видеосъемку события. Оно стало 292-м по счету с начала 2021 года, и первым в этом году, зафиксированным над территорией России. Кстати, этот болид до сих пор входит в список самых ярких за последние четыре месяца", - приводятся в сообщении слова Никифорова.

По данным Иркутского планетария, на 9 февраля на карте Международной метеорной организации отмечено 752 болида, два из них были замечены в небе над Россией – 15 января болид наблюдали на юге Иркутской области и в Улан-Удэ Республики Бурятия; 5 февраля болид увидели рядом с поселком Горячий Ключ Иркутской области.

15 января 2021 года в небе над Иркутском, Ангарском и Листвянкой был замечен яркий метеор. Он наблюдался в 08:22 по иркутскому времени (03:22 по Москве).

По свидетельству одного из очевидцев, члена Иркутского регионального астрономического общества Розы Меркушиной, которая наблюдала метеор в Листвянке, болид летел под большим углом, траектория его была крутая и короткая, он ярко и быстро распался: "бросилось в глаза яркое белое ядро и светло-зеленые искры".