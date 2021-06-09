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Роскосмос сообщил, где на территории РФ будет видно солнечное затмение 10 июня

Роскосмос сообщил, где на территории РФ будет видно солнечное затмение 10 июня
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Затмение Солнца 10 июня 2021 года произойдет с максимальной фазой 0,94 в 13:40 по московскому времени, кольцеобразная фаза затмения будет видна в провинции Онтарио (Канада), Гренландии и Северном полюсе, а также в России - в Якутии и Чукотке, сообщил сайт Роскосмоса со ссылкой на данные Московского планетария.

"Затмение начнется в Северной Америке и закончится на нашем Дальнем Востоке. На территории России будут видны частные фазы затмения - от 0,01 в Комсомольске-на-Амуре до 0,91 в городе Певек на Чукотке. Из Москвы будут наблюдаться только частные фазы этого затмения с максимумом в 14:26 мск. В этот момент Луна закроет Солнце на 16%, это 0,26 диаметра Солнца. На нынешней территории России кольцеобразные солнечные затмения не происходили более 50 лет", - говорится в сообщении.

В Роскосмосе уточнили, что 10 июня 2021 года затмение Солнца будет видно из России с 14:22 мск до 14:29 мск. Максимальная продолжительность кольцеобразной фазы составит 3 минуты 52 секунды.

"В 14:00 мск кольцеобразное затмение будет наблюдаться на Северном полюсе Земли на высоте 23°. После Северного полюса полоса кольцеобразной фазы пройдет по Восточно-Сибирскому морю, включая Новосибирские острова, и вступит на материковую территорию России на северо-востоке Республики Саха (Якутия). Центр полосы вступит на побережье вблизи устья реки Индигирка (поселки Чокурдах, Табор). В этих районах кольцеобразное затмение с фазой 0,94 продлится 3 минуты 37 секунд при высоте Солнца над горизонтом 8°, максимальная фаза наступит в 14:25 мск. Область видимости кольцеобразной фазы охватит Колымскую низменность и восточные склоны хребта Черского", - пояснили в космическом ведомстве.

Во всех этих районах кольцеобразная фаза будет видна невысоко над горизонтом в вечернее время. Затмение на Земле закончится в 14:33 мск на заходе Солнца чуть севернее Магадана, сообщает сайт Роскосмоса.

Роскосмос Якутия Чукотка Московский планетарий

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