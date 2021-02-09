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Роскомнадзор запустил приложение для жалоб на запрещенный контент

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Началось бета-тестирование мобильного приложения для ускоренной подачи жалоб граждан на запрещенную информацию, что повысит эффективность защиты интернет-пользователей от социально опасного контента, заявили в пресс-службе Роскомнадзора.

"Цель приложения "РКН" - повысить оперативность удаления из Сети запрещенной информации. Помимо подачи жалобы на зловредный контент, сервис позволяет отследить этапы ее рассмотрения, проверить, ограничен ли доступ к интернет-ресурсам, в том числе сокращает риски блокировки за неудаление материалов", - говорится в сообщении ведомства.

К противоправному контенту, напомнили там, относятся материалы, имеющие отношение к детской порнографии, пропаганде суицидов, наркотических средств и т.д., которые включаются в реестр запрещенных сайтов.

Приложение дополняет канал обратной связи, по которому с ноября 2012 года получено более 2,7 млн сообщений об информации в интернете, нарушающей российское законодательство.

По данным РКН, за восемь с небольшим лет с начала действия профильного закона в ведомство поступило и рассмотрено более 315 тыс. сообщений о материалах, связанных с детской порнографии, почти 643 тыс. - о незаконном обороте наркотиков, 211,5 тыс. - о призывах к самоубийству, около 1,5 млн - о нелегальных азартных играх.

Бета-версию приложения "РКН" разработки ФГУП "Главный радиочастотный центр" уже можно скачать в App Store и Google Play. Доступ к сервису осуществляется через Единую систему идентификации и аутентификации (портал Госуслуг) и не требует дополнительной регистрации.

Запуск приложения - один из элементов цифровой трансформации, которую Роскомнадзор активно ведет, начиная с прошлого года в соответствии с утвержденной в декабре 2020 года ведомственной программой. В ведомстве сообщили, что ждут замечаний и предложений по поводу работы тестовой версии программы.

Роскомнадзор

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