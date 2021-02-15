Данные пациентов частных клиник планируется хранить на портале госуслуг

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Пользователи портала госуслуг получат возможность записываться на прием не только в государственные, но и в частные медицинские организации, сообщает в понедельник "Российская газета".

"Информация о предоставленной медицинской помощи как в государственных, так и в частных клиниках будет храниться на портале госуслуг. Граждане смогут сами предоставлять ее любому лечащему врачу", - говорится в публикации со ссылкой на министерство здравоохранения РФ.

По имеющейся у издания информации, президиум правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности принял решение о подключении к Единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ) программных обеспечений ONDOC и "Маркетплейс ДокДок".

"Это позволит обеспечить преемственность медицинской помощи и повысить ее качество", - заявил газете руководитель Центра компетенций цифровой трансформации сферы здравоохранения Минздрава Михаил Левин.

По его словам, врачи, основываясь на максимальном количестве данных о здоровье пациентов, смогут подбирать лечение более эффективно, отмечается в статье.

Генеральный директор ONDOC Александр Константинов в беседе с изданием подчеркнул, что частные клиники заинтересованы в синхронизации информации, так как это сократит ресурсы на передачу данных в соответствии с требованиями законодательства РФ.

В данный момент на портале госуслуг зарегистрированы 130 млн пользователей, 75 млн из них имеют подтвержденную учетную запись, пишет "Российская газета".

Как ранее сообщал "Интерфакс", министерство здравоохранения РФ в этом году запустит мобильное приложение "Мое здоровье", через которое можно будет не только записаться к врачу, но и получать уведомления о приеме лекарств.