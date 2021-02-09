Жительница Новокузнецка выжила, пробыв 10 часов под снежным завалом

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Спасатели откопали живой жительницу Новокузнецка из-под снежной массы, которая сошла на нее с крыши дачи в Орджоникидзевском районе, сообщает пресс-служба управления по защите населения и территории города.

По данным пресс-службы, в ночь на 9 февраля в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) обратилась жительница Новокузнецка, сообщившая о пропаже своей дочери, которая еще днем уехала на дачу чистить снег с крыши.

На место происшествия прибыли спасатели, которые предположили, что под большой кучей снега, которая лежала рядом с домом, может находиться пропавшая.

"После двух часов поиска, когда использовались лишь лопаты и лавинные щупы, спасатели обнаружили шапочку и лестницу. Наконец женщина была обнаружена. После пребывания в 10-часовом снежном плену она, к счастью, была жива, однако находилась в очень тяжелом состоянии", - говорится в релизе.

Пострадавшую передали медикам, сейчас она находится в реанимации.

Как сообщалось, в минувшие выходные 6-7 февраля в Кузбассе потеплело до +3 градусов, в связи с чем произошло несколько случаев схода снега в Новокузнецке, Кемерово и Междуреченске. Пострадали две женщины, было повреждено несколько автомобилей, обрушились крыши жилых домов в городах Мыски, Ленинск-Кузнецкий и двух районах Новокузнецка.