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В Кузбассе завели дело из-за гибели женщины под пластом снега у ее дома

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Следственные органы СКР возбудили дело по факту смерти жительницы Промышленновского района Кузбасса, которую придавило сошедшим с крыши дома снегом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального СУ СКР в среду.

По данным следствия, 6 февраля 59-летний мужчина по просьбе матери очищал крышу ее дома от снега. Когда он находился на кровле, снег вместе с ним сошел с металлической крыши.

"Мужчину стянуло в сугроб, он не пострадал. После чего, очищая территорию приусадебного участка, он обнаружил под снегом 84-летнюю мать. Женщина признаков жизни не подавала", - сказал сотрудник пресс-службы. Он добавил, что прибывшие медики констатировали смерть пенсионерки.

Дело возбуждено по ч.1 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности). Назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения точной причины смерти потерпевшей. Также будет установлено, соблюдал ли мужчина технику безопасности при сбросе снега с крыши.

Как сообщалось, в конце января и начале февраля в Кузбассе наблюдалось потепление до +3 градусов, в связи с чем произошло несколько случаев схода снега в Новокузнецке, Кемерово и Междуреченске. Пострадали две женщины, было повреждено несколько автомобилей, обрушились крыши жилых домов в Мысках, Ленинске-Кузнецком и двух районах Новокузнецка. В Новокузнецке женщина выжила, проведя под снежным завалом около 10 часов.

СКР Кемеровская область

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