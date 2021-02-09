В доме-интернате под Саратовом выявили вспышку коронавируса

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Очаг коронавирусной инфекции зарегистрирован в Алексеевском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Хвалынском районе Саратовской области, сообщили "Интерфаксу" в министерстве труда и социальной зашиты региона во вторник.

"Заболевание выявлено у 18 проживающих в учреждении и четырех сотрудников. В настоящий момент проживающие с подтвержденным диагнозом госпитализированы, у 13 из них заболевание проходит бессимптомно", - заявили в ведомстве. Там добавили, что заразившиеся сотрудники дома-интерната лечатся амбулаторно, у них болезнь также протекает без симптомов.

Собеседник агентства отметил, что в интернате усилен режим дезинфекции, организовано питание с соблюдением режима изоляции по отделениям и палатам с использованием одноразовой посуды. Установлено дополнительное медицинское наблюдение за проживающими в интернате.