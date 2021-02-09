Экс-владельцы Приватбанка подали иск к США из-за конфискации активов

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Американская Optima Ventures, зарегистрированная в штате Делавэр, и ее дочерняя компания принадлежащие экс-владельцам Приватбанка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, подают иск к Соединенным Штатам с требованием о возмещении $23 млн в ответ на два гражданских иска министерства юстиции США о конфискации коммерческой недвижимости бизнесменов в Луисвилле (штат Кентукки) и Далласе (штат Техас).

Согласно сообщению в издании Global Аrbitration Review со ссылкой на подконтрольные Коломойскому и Боголюбову компании, соответствующий иск подается в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID).

В то же время, на сайте ICSID информация об этом иске в настоящее время отсутствует.

Минюст США 6 августа 2020 года подал в Окружной суд Южного округа Флориды два гражданских иска о конфискации собственности бизнесменов в Луисвилле и Далласе. Отмечалось, что объекты недвижимости подлежат конфискации вследствие нарушения федерального законодательства об отмывании денег.

Согласно документу, экс-владельцев Приватбанка обвиняют в том, что они отмывали часть преступных доходов, используя ряд банковских счетов подставных компаний, прежде всего, в кипрском отделении Приватбанка, до того, как перевели средства в США для покупки там активов. Как утверждается в иске, займы редко выплачивались, кроме как через новые займы.

Подозрения также выдвинуты в адрес сообщников Коломойского и Боголюбова – Мордехая Корфа и Уриэля Лабера, которые создали сеть компаний, в названии которых обычно использовалось Optima, для дальнейшего отмывания присвоенных средств и их инвестирования. Уточнялось, что они приобрели недвижимость и предприятия по всей стране на сотни миллионов долларов, включая имущество, подлежащее конфискации: офисную башню в Луисвилле, известную как PNC Plaza, и офисный парк в Далласе, известный как бывшая штаб-квартира CompuCom, общая стоимость которых составляет около $70 млн.