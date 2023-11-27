Суд на Украине вновь подтвердил законность национализации Приватбанка

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Хозяйственный суд Киева в понедельник подтвердил законность национализации Приватбанка, закрыв дело по иску бывшего совладельца банка Геннадия Боголюбова о признании недействительными сделок в рамках национализации банка в 2016 году, говорится в сообщении финучреждения.

"В данном деле Боголюбов, бывший владелец Приватбанка, пытался истребовать акции национализированного Приватбанка в свою собственность. Суд, неукоснительно соблюдая предписания закона, закрыл производство по данному делу. Безусловно, это победа правосудия и государства как единственного акционера банка", - сказал адвокат Приватбанка Виктор Тарасенков, слова которого приводятся в сообщении.

Как сообщалось, Шестой апелляционный административный суд 15 ноября 2023 года закрыл производство об обжаловании экс-владельцами Приватбанка решения о выводе его с рынка с участием государства и подтвердил невозможность возвращения национализированного в 2016 году банка бывшим собственникам.

Суд, в частности, отменил решение Окружного административного суда Киева от 18 апреля 2019 года, которым был удовлетворен иск экс-совладельца Приватбанка Игоря Коломойского к Нацбанку, кабинету министров, Фонду гарантирования вкладов физических лиц, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о противоправности и отмене решений о выводе неплатежеспособного банка с рынка.

Нацбанк Украины подчеркнул, что вывод неплатежеспособного Приватбанка с рынка был совершен в соответствии с нормами украинского законодательства с целью обеспечения финансовой стабильности и сохранения средств граждан.

Приватбанк - крупнейший банк Украины по объему активов. Экс-владельцы банка (крупнейшими из них были бизнесмены Боголюбов и Коломойский) считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной. На спасение банка, оказавшегося на грани финансового краха, государство после национализации потратило порядка $6 млрд. В настоящее время стороны ведут судебные споры как на Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.