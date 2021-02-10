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Депутата красноярского Заксобрания заподозрили в участии в передаче взятки

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы задержали депутата Законодательного собрания Красноярского края Евгения Козина, которого подозревают в посредничестве при получении взятки, сообщает пресс-служба СУ СКР по краю.

Следователи установили причастность Козина к уголовному делу, возбужденному в отношении заместителя руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярска Ирины Тюриной. Ее обвиняют в получении взяток в сумме 6,2 млн рублей.

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Красноярский край Евгения Козин

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