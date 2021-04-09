Новосибирский экс-чиновник Росреестра предстанет перед судом за взяточничество

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Прокурор Новосибирской области Яков Хорошев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника отдела государственного земельного надзора регионального Росреестра, сообщает прокуратура региона.

Он обвиняется по п. "б" ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в значительном размере, с вымогательством взятки) и ч.1 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за попустительство по службе).

"По версии следствия, бывший государственный служащий в марте 2020 года, рассматривая административное дело о нарушении земельного законодательства, высказал директору общества с ограниченной ответственностью "Репарт" требование о передаче денег за принятие в отношении него и еще двух лиц решений о назначении наказания в виде предупреждения, а не штрафа. Деньги чиновнику были переведены на его счет", - говорится в сообщении.

Кроме того, с июня 2019 года по январь 2020 года при аналогичных обстоятельствах обвиняемый получил от двух местных жителей взятки и прекратил в отношении одного из них производство по административному делу за малозначительностью, в отношении второго - назначил наказание в виде предупреждения. Всего экс-чиновник получил 70 тыс. рублей в виде взяток.

Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.