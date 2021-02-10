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Дума приняла закон о 15 годах тюрьмы за склонение к наркотикам в сети

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в окончательном, третьем чтении закон, который предусматривает максимальное наказание - до 15 лет лишения свободы - за склонение к потреблению наркотиков в интернете.

Правки вносятся в ст. 230 Уголовного кодекса РФ. Согласно принятому закону, в части второй этой статьи появляется новый квалифицирующий признак преступления - склонение к потреблению наркотиков и запрещенных веществ "с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет")". Наказание, уже предусмотренное частью второй, - это лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Кроме того, в статье появляется новая, четвертая часть. Согласно ей, максимальное наказание по значительной доле составов ст. 230 УК, включая проектируемые нормы, может составить от 12 до 15 лет лишения свободы - в том случае, если склонение к потреблению наркотиков привело к смерти по неосторожности двух и более человек.

Как пояснял один из инициаторов законопроекта, депутат Василий Пискарев, интернет существенно повышает степень общественной опасности преступлений по статье 230 УК РФ и "значительно увеличивает возможности" злоумышленников по склонению россиян к потреблению наркотиков.

Проект закона (986128-7) был внесен в нижнюю палату в июле прошлого года группой депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Пискаревым и первым замруководителя фракции "Единая Россия" Андреем Исаевым.

В первом чтении инициатива была принята Думой 15 декабря, во втором - 9 февраля.

Госдума Василий Пискарев

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