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В Думу внесли законопроект о наказании до 15 лет за склонение в интернете к наркотикам

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий наказание от 12 до 15 лет лишения свободы за склонение к потреблению наркотиков через интернет, если эти действия повлеки смерть двух и более человек. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и борьбе с коррупцией Василий Пискарев.

"Члены Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России внесли в Государственную Думу проект поправок в статью 230 Уголовного кодекса ("Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов")", - сообщил Пискарев журналистам в четверг.

Парламентарий уточнил, что законопроектом (№986128-7) в статью 230 УК вводится дополнительный квалифицирующий признак - использование при совершении преступления информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет".

"Интернет существенно повышает степень общественной опасности данного преступного деяния, так как использование высоких технологий значительно увеличивает возможности наркодилеров по склонению граждан нашей страны к наркопотреблению. Поэтому нами предлагается ввести повышенную ответственность, если подобные действия повлекли по неосторожности смерть двух и более потерпевших, в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет", - пояснил Пискарев.

Парламентарий возглавляет думскую комиссию по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Госдума

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