Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:57Заразились
на 10.02В России 4 012 710+14 494В мире 106 905 601+427 555

Спикер Петербургского ЗакСа назвал порядок зарплат депутатов

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В Петербургском ЗакСобрании чистый оклад депутатов не превышает 100 000 рублей, заявил спикер парламента Вячеслав Макаров.

Его попросили прокомментировать реплику депутата-единоросса Анастасии Мельниковой в эфире НТВ, что ее оклад составляет 60 000 рублей.

"Кто хочет получать миллионы - в депутаты не идите. Безусловно, никакого лукавства со стороны Анастасии Рюриковны не было. Она назвала оклад, который есть у депутата. Дальше идут надбавки - за выслугу лет, председателям комиссий и комитетов", - объясни л спикер.

Он заверил, что ни у одного депутата оклад не превышает 100 000 рублей. Мельникова со всеми положенными ей надбавками получает около 130 000 рублей в месяц, добавил Макаров и подчеркнул, что "это официальные данные", - уточнил он.

Мельникова - актриса, известная по ролям в телесериалах "Улицы разбитых фонарей", "Опера" и "Литейный". Она играет в антрепризных спектаклях и является депутатом городского ЗакСобрания V и VI созывов, членом парламентской комиссии по социальной политике и здравоохранению, а также комиссии по образованию, культуре и науке.

Петербург Вячеслав Макаров Анастасия Мельникова ЗакСобрание Единая Россия

Новости по теме

Новости

Росздравнадзор проверит подмосковную больницу после гибели трех пациентов

Госдума приняла закон о миллионных штрафах за несоблюдение закона "о суверенном интернете"

Госдума приняла закон о миллионных штрафах за несоблюдение закона "о суверенном интернете"

Госдума приняла закон об увеличении штрафов за неповиновение силовикам

Дума приняла закон о 15 годах тюрьмы за склонение к наркотикам в сети

Песков опроверг сообщение о Послании президента 24 февраля

Песков опроверг сообщение о Послании президента 24 февраля

РФ и Турция начали готовить рамочное соглашение о сотрудничестве по космосу

РФ и Турция начали готовить рамочное соглашение о сотрудничестве по космосу

Дочь совершившей самоубийство журналистки Славиной закроет сайт KozaPress

Дочь совершившей самоубийство журналистки Славиной закроет сайт KozaPress

ЦИК сдвинул на май сроки эксперимента с онлайн-голосованием

Забайкалье обратится к Новаку из-за проблем с поставкой и ценой на бензин

Забайкалье обратится к Новаку из-за проблем с поставкой и ценой на бензин

Трутнев призвал построить НПЗ для восполнения дефицита бензина в ДФО

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');