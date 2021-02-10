Спикер Петербургского ЗакСа назвал порядок зарплат депутатов

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В Петербургском ЗакСобрании чистый оклад депутатов не превышает 100 000 рублей, заявил спикер парламента Вячеслав Макаров.

Его попросили прокомментировать реплику депутата-единоросса Анастасии Мельниковой в эфире НТВ, что ее оклад составляет 60 000 рублей.

"Кто хочет получать миллионы - в депутаты не идите. Безусловно, никакого лукавства со стороны Анастасии Рюриковны не было. Она назвала оклад, который есть у депутата. Дальше идут надбавки - за выслугу лет, председателям комиссий и комитетов", - объясни л спикер.

Он заверил, что ни у одного депутата оклад не превышает 100 000 рублей. Мельникова со всеми положенными ей надбавками получает около 130 000 рублей в месяц, добавил Макаров и подчеркнул, что "это официальные данные", - уточнил он.

Мельникова - актриса, известная по ролям в телесериалах "Улицы разбитых фонарей", "Опера" и "Литейный". Она играет в антрепризных спектаклях и является депутатом городского ЗакСобрания V и VI созывов, членом парламентской комиссии по социальной политике и здравоохранению, а также комиссии по образованию, культуре и науке.