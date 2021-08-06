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Дочь спикера петербургского ЗакСа зарегистрировали на выборах по округу отца

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Замглавы Петроградского района Петербурга Марина Лыбанева зарегистрирована кандидатом в депутаты городского ЗакСобрания по одномандатному округу №3 (Петроградский район), информация об этом по состоянию на пятницу появилась на портале "ГАС-Выборы".

Ранее от этого округа в ЗакС избрался отец Лыбаневой, спикер петербургского парламента и секретарь регионального отделения "Единой России" Вячеслав Макаров. Сейчас он баллотируется только в Государственную думу.

Лыбанева идет на выборы самовыдвиженкой без партийной поддержки, так что ей пришлось собрать более 4 тысяч подписей избирателей в поддержку ее выдвижения.

"Вы знаете, что по 3-му округу - не хочу здесь скрывать - собирала подписи Марина Вячеславовна, моя дочь. Я уверяю, она 18 лет отпахала на этом округе. Кроме добрых слов (ничего) никто нигде не говорил. Ни один человек не отказал в этой подписи, ни один. Легче всего собиралось на детских площадках, когда мамы говорили: "Присмотрите за детьми, мы побежали за паспортом", - сказал Макаров на брифинге в Заксе 27 июля, комментируя возможное использование административного ресурса отдельными кандидатами на петербургских выборах.

Соперницей Лыбаневой со стороны "Единой России" может стать сотрудница Заксобрания Алена Кукушкина, информации о ее регистрации в "ГАС-Выборах" на текущий момент нет. Уже зарегистрированы представитель КПРФ Роман Луговский, который также оппонировал отцу Лыбаневой в 2016 году, Оксана Крикуненко от "Партии роста" и Игорь Королев от "Справедливой России - За правду".

По третьему округу самовыдвиженкой шла и бывшая координатор петербургского штаба Навального (деятельность штаба запрещена, организация признана экстремистской) Ирина Фатьянова, ее выдвижение было аннулировано. Выдвиженке от "Яблока" Ксении Михайловой отказали в регистрации.

Петербург ЗакСобрание Марина Лыбанева Вячеслав Макаров Ирина Фатьянова

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