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Около 2,2 млн россиян привились от коронавируса

По оптимистичному сценарию основная часть вакцинации завершится до середины лета

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Около 2,2 млн россиян привилось вакциной "Спутник V", сообщил заместитель директора по научной работе Центра им. Гамалеи Денис Логунов на "круглом столе" в Мосгордуме в среду.

В России"Спутник V" показал 91,6% эффективности в ходе III фазы исследований"Спутник V" показал 91,6% эффективности в ходе III фазы исследованийЧитать подробнее

Он отметил, что более 2 млн получили один компонент вакцины, оба компонента - более 1,7 млн человек. По его словам, из этого количества провакцинированных около 300 человек заразились коронавирусом, то есть 0,016%.

Он заявил, что основную часть кампании по вакцинации населения могут завершить к середине лета.

"По оптимистичному сценарию, до середины лета может быть проведена основная часть вакцинации населения, таким образом, что будет достигнута цифра 70% иммунной прослойки", - сказал Логунов.

Между тем, по пессимистическому сценарию, основную часть вакцинации завершат до начала осени.

Вакцина "Спутник V", разработанная центром им. Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа. Она стала первым препаратом от новой инфекции, который сейчас используется в России для массовой вакцинации населения.

В феврале в авторитетном международном журнале The Lancet были опубликованы промежуточные результаты III фазы клинических исследований, согласно которым эффективность вакцины "Спутник V" составила 91,6%.

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