Ученый раскритиковал практику ежедневных отчетов по ситуации с COVID

Вирусолог Андрей Козлов также усомнился в качестве тестов на коронавирус

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Профессор Санкт-Петербургского политехнического университета, вирусолог Андрей Козлов раскритиковал практику ежедневных отчетов по заболеваемости и смертности от COVID-19.

"Я считаю, что неправильно говорить каждый день о числе выявленных случаев инфекции. Неизвестно, что это за случаи, как они выявлялись и какой был контроль качества. Объявление о количестве смертей от COVID-19 создает неправильное впечатление у населения. От других причин умирает гораздо больше людей, а мы создаем впечатление, что у нас умирают только от ковида, и озвучиваем цифры, которые не очень велики с точки зрения эпидемиологии вообще. У нас каждый день передают информацию, которая ничего не значит, но всех пугает", - сказал Козлов "Интерфаксу" в среду.

Он добавил, что гораздо более важным показателем является заполняемость стационаров больными. "С точки зрения эпидемиологии важна заполняемость коек, а не число позитивных тестов. А сколько случаев болезни бессимптомно проходит? Чем мы пугаем, тем, что вы перенесете заболевание бессимптомно? Да, действительно, пожилые люди тяжело переносят COVID-19, тогда защищайте пожилых людей и лечите больных, расследуйте эпидемические цепи так, как всегда делали", - отметил Козлов.

Он также усомнился в качестве проводимых тестов на COVID-19. "Существует система внутреннего контроля и внешнего контроля лабораторий, которые делают анализы. Я не слышал, чтобы эта система была внедрена в этом случае. Никто не знает, с какой точностью осуществляется этот процесс. Если бы к нам обратились и спросили, мы бы сказали, как, но к нам не обратились, хотя мы сами предлагали", - сказал ученый.