В МВД сообщили о родителях, "прикрывавшихся" детьми на акциях протеста

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Некоторые родители использовали детей на несанкционированных протестных акциях, прошедших в январе в различных регионах России, в качестве живого щита, заявил первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ Леонид Веденов.

"Дикость, но родители прикрывались детьми", - заявил он, комментируя тему участия несовершеннолетних в несанкционированных акциях на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ.

По мнению представителя МВД, некоторые участники несанкционированных акций привели туда детей, чтобы использовать их "как живой щит от применения законных мер в отношении родителей за их участие" в несогласованных протестах.

При этом Веденов подчеркнул, что "не пострадал ни один подросток: ни травм, ни каких-либо более тяжких последствий".

Как отметил замначальника управления, пришедшие без взрослых на несанкционированные протестные акции несовершеннолетние отправлялись на них осознанно, в том числе, из-за влияния извне.

"В массе своей, особенно те, кто постарше, шли осознанно. В таком возрасте они имеют свой, юношеский максималистский взгляд и на экономику, и на внутриполитические и внешнеполитические процессы. (...) Вместе с тем, они подвержены влиянию имиджевых лидеров, чем и пользуются заокеанские манипуляторы-режиссеры, в чем мы глубоко убеждены", - сказал Веденов.

Он отметил, что некоторых школьников "подстегнуло к участию в акции любопытство, стремление заработать "лайки" на фото среди одноклассников. "Во многом схожи мотивы, которыми руководствуются зацеперы, катающиеся на крышах электричек, - создать хайп на теме, поднять таким образом свой социальный статус", - сказал Веденов.

В различных регионах России, в том числе, в Москве и Санкт-Петербурге 23 и 31 января прошли несогласованные властями акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

По данным уполномоченного по правам человека в столице Татьяны Потяевой, на двух несогласованных акциях оппозиции в Москве были задержаны почти 1500 человек, в их числе около 200 подростков.