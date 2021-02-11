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СКР напомнил об ответственности за незаконные протесты

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В СКР предупредили, что участие в несанкционированных уличных акциях влечет ответственность вплоть до уголовной, а призывы к массовым беспорядкам - уголовное преступление, за которое можно лишиться свободы. Это предостережение СК опубликовал одновременно с аналогичным обращением Генпрокуратуры.

"Не стоит забывать, что уголовно наказуемым деянием является и вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для их жизни. Такие факты расцениваются как преступление", - говорится в пресс-релизе.

Следователи также предупредили, что присутствие детей и подростков на таких акциях и при скоплении людей может угрожать их личной безопасности и здоровью.

В СК напомнили, что расследуют несколько уголовных дел, связанных с недавними несогласованными акциями.

Ни СК, ни Генпрокуратура не назвали повода для публикации этих предостережений.

МВД сообщило, что после январских и февральских протестов расследуется 90 уголовных дел.

23, 31 января, а также 2 февраля в России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. 14 февраля руководитель сети штабов Навального Леонид Волков предложил жителям крупных городов 14 февраля выйти во дворы и включить фонарики на смартфонах на несколько минут. В МИД России высказали уверенность, что акция инспирирована НАТО.

Протесты в Москве

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СКР Генпрокуратура Алексей Навальный

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