Правительство задумалось о создании госкомпании с правом на экспорт леса

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ обсуждает возможность создания государственной компании, которая будет обладать исключительным правом на экспорт леса, сообщил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в интервью "Известиям".

По его словам, если в 2022 году прекратить экспорт круглого леса из РФ, на Дальнем Востоке около 34 тыс. человек останутся без работы.

"Мы оставим одну компанию, сделаем ее государственной, обяжем ее реинвестировать прибыль в строительство перерабатывающих предприятий на нашей территории. И продолжим работу с инвесторами. Видимо, уже с западными, если с восточными не получается. Отступать неправильно, но мы не можем оставить людей без работы. Во всяком случае я буду такие предложения вносить", - сказал Трутнев.

Он пояснил, что несмотря на наличие в приграничных с Дальним Востоком северо-восточных регионах Китая около десятка целлюлозно-бумажных комбинатов, работающих на российском сырье, инвестировать в российские проекты Китай не торопится.

"Мы очень сильно просили наших китайских коллег: "Пожалуйста, давайте построим что-то на Дальнем Востоке, сбалансируем экономический результат от этого ресурса, раз уж он у нас в стране расположен. Были переговоры. После этого на нас выходили китайские компании. Например, China Paper говорила: "Нам нужно столько-то, такую-то лесосеку". Мы эту лесосеку искали, в Хабаровском крае формировали участки. После этого компания ушла из переговоров. Был второй тур, другая компания - та же самая история", - сказал Трутнев.

Вице-премьер считает, что китайская сторона рассчитывает на отмену запретительных пошлин на экспорт необработанной древесины.

"Мое ощущение, что они просто не хотят переносить центр прибыли из Китая в Россию и надеются, что мы сдадимся, примем решение и отменим пошлины, отменим законодательство и продолжим экспорт круглого леса. У них есть некоторые основания так думать - один раз подобное решение принималось лет десять назад. Очень надеюсь, что второй раз такого не будет", - сказал Трутнев.