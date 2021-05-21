Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:37Заразились
на 20.05В России 4 974 908+9 232В мире 165 530 873+627 971

В РФ введут экспортные пошлины на грубо обработанную хвойную и дубовую древесину

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ впервые установило экспортные пошлины на некоторые виды грубо обработанной древесины. Как следует из сообщения пресс-службы кабмина, с 1 июля до конца текущего года в России вводятся пошлины на вывоз лесоматериалов с уровнем влажности, превышающим 22%.

В частности, для хвойных пород и дуба ставка пошлины составит 10%, но не менее 13 и 15 евро за 1 куб. м соответственно. Ранее по этим категориям пошлина не взималась.

В РоссииОПГ незаконно вывезла в Китай лес более чем на 80 млн рублейЧитать подробнее

Размер экспортных пошлин на бук и ясень также составит 10%, но не менее 50 евро за 1 куб. м. Ранее на эти виды древесины действовала пошлина 10 и 12 евро за 1 куб. м соответственно.

Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

"Отсечка по уровню влажности позволяет отделить слабо обработанную древесину от той, которая прошла камерную сушку. Последняя торгуется по существенно более высоким ценам", - поясняется в сообщении правительства.

В правительстве рассчитывают, что пошлины позволят "ограничить вывоз необработанной и грубо обработанной древесины под видом пиломатериалов, сдержать рост цен на нее а также переориентировать бизнес на производство продукции с высокой добавленной стоимостью".

В правительстве отмечают также, что в соответствии с поручением президента РФ прорабатывают более широкие ограничения на вывоз леса. В частности, планируется принять меры по запрету продажи кругляка за рубеж с 2022 года.

Михаил Мишустин

Новости по теме

Новости

Состояние учительницы, раненной в шею учеником в Прикамье, оценили как средней тяжести

Ученик лицея в Прикамье напал на преподавательницу с ножом

Ученик лицея в Прикамье напал на преподавательницу с ножом

Звание "Город трудовой доблести" присвоят еще 11 российским городам

Звание "Город трудовой доблести" присвоят еще 11 российским городам

В ЦИК заявили, что ожидают провокации на выборах осенью

Производители продуктов с начала года повысили цены на 6,4%

В России выявили более 10 случаев "индийского" штамма коронавируса

Что произошло за день: четверг, 20 мая

В РПЦ призвали не считать вакцинацию грехом

В РПЦ призвали не считать вакцинацию грехом

Шойгу и министр обороны Армении провели вторые за сутки переговоры

Минэнерго опровергло информацию о сбоях в работе энергомоста в Крым

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');