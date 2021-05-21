В РФ введут экспортные пошлины на грубо обработанную хвойную и дубовую древесину

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ впервые установило экспортные пошлины на некоторые виды грубо обработанной древесины. Как следует из сообщения пресс-службы кабмина, с 1 июля до конца текущего года в России вводятся пошлины на вывоз лесоматериалов с уровнем влажности, превышающим 22%.

В частности, для хвойных пород и дуба ставка пошлины составит 10%, но не менее 13 и 15 евро за 1 куб. м соответственно. Ранее по этим категориям пошлина не взималась.

Размер экспортных пошлин на бук и ясень также составит 10%, но не менее 50 евро за 1 куб. м. Ранее на эти виды древесины действовала пошлина 10 и 12 евро за 1 куб. м соответственно.

Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

"Отсечка по уровню влажности позволяет отделить слабо обработанную древесину от той, которая прошла камерную сушку. Последняя торгуется по существенно более высоким ценам", - поясняется в сообщении правительства.

В правительстве рассчитывают, что пошлины позволят "ограничить вывоз необработанной и грубо обработанной древесины под видом пиломатериалов, сдержать рост цен на нее а также переориентировать бизнес на производство продукции с высокой добавленной стоимостью".

В правительстве отмечают также, что в соответствии с поручением президента РФ прорабатывают более широкие ограничения на вывоз леса. В частности, планируется принять меры по запрету продажи кругляка за рубеж с 2022 года.