В припортовые территории Хабаровского края доставили дефицитный бензин

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Партия топлива популярных марок бензина доставлена в Советскую Гавань и Ванино Хабаровского края, где сложился локальный дефицит бензина, сообщает пресс-служба правительства края.

"На заправки Советской Гавани и Ванино, где с прошлой недели возникла локальная ситуация с дефицитом топлива, доставлен бензин. Местная компания ООО "АЗС-Трансбункер" получила и уже развезла по бензоколонкам 60 тонн Аи-95", - говорится в сообщении .

Уточняется, что топливо доставлено на одну АЗС в Советской Гавани и на две станции в Ванино.

Кроме того, на станции Токи еще "стоит цистерна с 60 тоннами бензина Аи-92", а с Комсомольского НПЗ дополнительно "отгружается вагон с еще 60 тоннами бензина".

"На ближайшее время этого объема должно хватить. Но мы также ждем дополнительных отгрузок", - сказал и.о. председателя краевого комитета по развитию ТЭК Александр Чипизубов, чьи слова приводятся в сообщении.

Для сети АЗС ИП "Марченко", которые также работают в Ванино и Советской Гавани, подготовлены "два вагона с бензином, которые привезут 120 тонн Аи-92". Груз находится на сортировочной станции в Комсомольске-на-Амуре.

"У этой сети (ИП "Марченко" - ИФ) четыре собственных бензоколонки. Пока бензин отпускают лишь на АЗС в Ванино, но только по договорам. Сейчас краевые власти помогают ускорить отправку этой партии бензина, которая дополнительно перекроет нехватку топлива", - сообщает пресс-служба.

В сообщении сказано, что "ситуация с дефицитом бензина, произошедшего из-за плановых работ на Хабаровском НПЗ, в целом стабилизировалась", завод "работает в полную мощность и поставляет топливо не только в Хабаровский край, но и в другие регионы".

"За прошедшие сутки предприятие произвело 654 тонны марки Аи-92 и 800 тонн Аи-95. В Хабаровск также пришли 1,44 тыс. тонн бензина, отгруженных с заводов Сибири, еще 1,14 тыс. тонн находятся в пути. Объемы нефтескладов заполнены с запасом", - информирует пресс-служба.

Также отмечается, что "вся сеть из 84 заправок "ННК" в Хабаровском крае обеспечена бензином в полном объеме. Топливо на ней продают без ограничений".