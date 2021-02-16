Бензиновый кризис Дальнего Востока отразился на 3 регионах Восточной Сибири

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Дефицит топлива в Иркутской области, а также в Бурятии и Забайкальском крае сложился вследствие бензинового кризиса на Дальнем Востоке. Об этом сообщила "Интерфаксу" заместитель исполнительного директора Ассоциации независимых АЗС Восточной Сибири Алена Липунова.

"Ситуация с нехваткой топлива на рынке, конечно, не новая. Но мы всегда проходили ее более-менее ровно, хотя и просили НПЗ, ФАС, власти увеличивать объем поставок на внутренний рынок. Но сейчас ситуация является следствием проблем на Дальнем Востоке", - сказала она.

Заместитель исполнительного директора пояснила, что независимые операторы АЗС покупают бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. "Сейчас наши операторы на торгах сразу же выкупают все имеющиеся объемы топлива на бирже, которых немного", - отметила Липунова.

По ее словам, необходимо также учитывать время доставки купленного топлива до регионов Восточной Сибири – иногда он достигает 30 дней.

"Сейчас некоторые работают прямо с колес, пришел вагон – сразу на АЗС. "КрайсНефть" (иркутский независимый оператор АЗС - ИФ) работает на грани, у "Байкальской региональной компании" (также независимый оператор - ИФ), по ее сообщению, топлива осталось на три дня, но компания ждет поставки. У "ОМНИ" (иркутская сеть АЗС - ИФ) – также дефицит", - сказала представитель ассоциации.

Она отметила, что похожая ситуация также сложилась в Бурятии и Забайкальском крае (сейчас административно относятся в Дальневосточному федеральному округу - ИФ).

В понедельник сеть "КрайсНефть", частный оператор автомобильных бензиновых и газовых АЗС в Иркутской области, сообщила о приостановке продаж бензина Аи-95, во вторник появилось такое сообщение и по второй марке бензина – Аи-98.

"В связи с задержкой поставки топлива заводом-изготовителем на наших АЗС временно отсутствует реализация топлива Аи-95 и Аи-98. Мы внимательно следим за ситуацией", - говорится в сообщении сети.

Во вторник руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области Александр Кулиш на заседании оперативного штаба в правительстве региона сообщил, что "КрайсНефть" к 18 февраля ожидает поступления первой партии топлива в объеме 300 тонн, а к 20 февраля бензин марки Аи-95 прибудет в Иркутскую область в объеме 900 тонн.