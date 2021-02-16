Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:38Заразились
на 16.02В России 4 099 323+13 233В мире 109 156 825+342 573

Бензиновый кризис Дальнего Востока отразился на 3 регионах Восточной Сибири

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Дефицит топлива в Иркутской области, а также в Бурятии и Забайкальском крае сложился вследствие бензинового кризиса на Дальнем Востоке. Об этом сообщила "Интерфаксу" заместитель исполнительного директора Ассоциации независимых АЗС Восточной Сибири Алена Липунова.

"Ситуация с нехваткой топлива на рынке, конечно, не новая. Но мы всегда проходили ее более-менее ровно, хотя и просили НПЗ, ФАС, власти увеличивать объем поставок на внутренний рынок. Но сейчас ситуация является следствием проблем на Дальнем Востоке", - сказала она.

Заместитель исполнительного директора пояснила, что независимые операторы АЗС покупают бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. "Сейчас наши операторы на торгах сразу же выкупают все имеющиеся объемы топлива на бирже, которых немного", - отметила Липунова.

По ее словам, необходимо также учитывать время доставки купленного топлива до регионов Восточной Сибири – иногда он достигает 30 дней.

"Сейчас некоторые работают прямо с колес, пришел вагон – сразу на АЗС. "КрайсНефть" (иркутский независимый оператор АЗС - ИФ) работает на грани, у "Байкальской региональной компании" (также независимый оператор - ИФ), по ее сообщению, топлива осталось на три дня, но компания ждет поставки. У "ОМНИ" (иркутская сеть АЗС - ИФ) – также дефицит", - сказала представитель ассоциации.

Она отметила, что похожая ситуация также сложилась в Бурятии и Забайкальском крае (сейчас административно относятся в Дальневосточному федеральному округу - ИФ).

В понедельник сеть "КрайсНефть", частный оператор автомобильных бензиновых и газовых АЗС в Иркутской области, сообщила о приостановке продаж бензина Аи-95, во вторник появилось такое сообщение и по второй марке бензина – Аи-98.

"В связи с задержкой поставки топлива заводом-изготовителем на наших АЗС временно отсутствует реализация топлива Аи-95 и Аи-98. Мы внимательно следим за ситуацией", - говорится в сообщении сети.

Во вторник руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области Александр Кулиш на заседании оперативного штаба в правительстве региона сообщил, что "КрайсНефть" к 18 февраля ожидает поступления первой партии топлива в объеме 300 тонн, а к 20 февраля бензин марки Аи-95 прибудет в Иркутскую область в объеме 900 тонн.

Иркутская область Бурятия Забайкальский край Дальний Восток КрайсНефть Байкальская региональная компания ОМНИ

Новости по теме

Новости

Две трети "удаленщиков" пожаловались на ненормированный рабочий день

Две трети "удаленщиков" пожаловались на ненормированный рабочий день

Морозы в Техасе остановили работу НПЗ

Ozon учредил микрофинансовую компанию

Ozon учредил микрофинансовую компанию

Цены на нефть продолжили рост на ожиданиях снижения поставок из США

Цены на нефть продолжили рост на ожиданиях снижения поставок из США

Fix Price рассказал инвесторам про экономный ритейл. Обобщение

В РФ в январе произошел существенный спад производства масла и сахара

Впервые в истории гендиректором ВТО стала женщина

Впервые в истории гендиректором ВТО стала женщина

Кудрин посоветовал регионам учитывать вероятные шоки в сценариях развития

Сечин сообщил Путину о притоке поверивших в "Восток Ойл" инвесторов

Выходец из "Ленэнерго" стал полноправным гендиректором "Россетей"

Выходец из "Ленэнерго" стал полноправным гендиректором "Россетей"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');