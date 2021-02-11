Женщина отсудила у школы компенсацию за падение с крыльца

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд подтвердил решение Артемовского суда, который присудил маме школьницы 180 000 рублей компенсации за травмы, которые она получила упав со школьного крыльца. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Прошлой зимой жительница Артемовского вместе с мужем привела дочь в школу №10. Выходя из школы, она поскользнулась на крыльце и упала. Врачи диагностировали у нее закрытый перелом наружней и внутренней лодыжки со смещением и разрыв связок. Ей потребовались две операции и предстоят третья. На больничном она находилась с января по август 2020 года.

Потерпевшая подала в городской суд Артемовского иск к школе и потребовалаа 300 000 рублей компенсации морального вреда. Суд взыскал со школы в ее пользу 180 000 рублей.

Представитель школы возражал, что крыльцо содержали в порядке, истица не доказала, что получила травму на территории школы и перенесла нравственные страдания, и называл сумму компенсации завышенной. Решение городского суда было оспорено.

Областной суд поддержал решение Артемовского суда и отметил, что ответчик не предоставил доказательства того, что женщине был причинен вред в другом месте. "Слова самой истицы подтверждаются показаниями свидетеля, являющегося работником школы", - отмечается в сообщении.