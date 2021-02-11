"Коммерсантъ" узнал о проблемах с импортом бананов

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Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Российский ритейл стал получать от поставщиков меньше бананов, а оптовые цены на них выросли с 60 до 82 рублей за килограмм, сообщил "Коммерсанту" источник на розничном рынке продуктов.

По его словам, импортеры не могут обеспечить необходимые объемы поставок.

Источник издания в компании-импортере фруктов подтвердил существование проблемы. Он объяснил это тем, что в 2020 году в Эквадоре был плохой урожай из-за неблагоприятной погоды и активизации вулкана Сангай, который повредил плантации.

Источник газеты в федеральной сети подтвердил нехватку бананов на рынке и рост оптовых цен и сказал, что ситуация может улучшиться через несколько недель.

Во "Вкусвилле" ожидают улучшения не раньше апреля. Представитель компании объяснил, что дефицит бананов образовался из-за неурожая в Эквадоре в сезон традиционно высокого спроса.

В сети "Верный" считают, что на цену влияют и задержки поставок бананов. По словам представителя ести, сейчас в порту Петербурга не могут встать на разгрузку несколько судов с фруктами, что привело к нехватке товара на рынке.

По данным ФТС, в IV квартале 2020 года импорт свежих бананов в Россию сократился примерно на 3,6% в годовом измерении, до 391 200 тонн.

Бананы — самый популярный фрукт в России по объему продаж, а также самый дешевый из фруктов: он стоит дешевле яблок, сказала изданию гендиректор ИА FruitNews Ирина Козий. Она добавила, что бананы традиционно дорожают зимой из-за роста спроса в России. Осложняет поставки также общее удорожание перевозок из-за ограничений по борьбе с пандемией, а в случае России ключевой фактор роста цен — падение курса рубля, объяснила она.