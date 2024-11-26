Минсельхоз России заинтересовался опытом Казахстана по выращиванию бананов

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Россия по примеру Казахстана задумывается о выращивании бананов, но пока в этом нет экономики, заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут на международном форуме Финансового университета.

"Мы уже задумываемся над тем, чтобы выращивать бананы. Я была на прошлой неделе в Казахстане - Казахстан начал выращивать бананы в теплицах. Не знаю, может, мы тоже к этому придем. Не знаю пока, зачем. Пока эквадорский банан стоит дешевле. Но все же меняется", - заявила она.

"С технологиями поработаем, чтобы бананы выращивать", - добавила глава Минсельхоза.

В целом же, отметила министр, Россия выращивает много растениеводческих культур. Однако для выполнения поставленной президентом задачи по увеличению экспорта продукции АПК в полтора раза к 2030 году по сравнению с 2021 годом необходимо наращивать экспорт переработанной продукции. "Мы увеличиваем экспорт муки, мясной и молочной продукции. Но надо понимать мир, в котором мы живем. Каждая уважающая себя страна хочет перерабатывать сама, и это правильно", - сказала Лут, отметив, что в этом направлении "нельзя идти напролом", следует учитывать позицию покупателей.

"Наша ключевая задача - выращивать пшеницу. Пока весь мир ест пшеницу. Потом, может быть, будет есть что-то другое. Но пока ест пшеницу", - констатировала она.