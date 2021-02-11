Facebook заявил, что быстро удаляет рекламу с вакансиями наркокурьеров

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Соцсеть Facebook удаляет рекламные объявления с приглашением работать наркокурьером, из-за которых депутат Антон Горелкин решил обратиться в МВД и Роскомнадзор, а также призывает пользователей жаловаться на такой и подобный ему запрещенный в соцсети контент, сообщил "Интерфаксу" представитель компании.

"Мы очень серьезно относимся к случаям появления рекламы и страниц, которые нарушают нашу политику. Как только мы о них узнаем, мы их удаляем, как и произошло в данном случае", - сказал представитель компании Facebook в ответ на вопрос агентства по поводу заявления депутата.

По его словам, у компании "есть специальные команды, которые помогают выявлять и блокировать подобные случаи", а Facebook продолжает инвестировать средства в автоматизированные системы, позволяющие оперативно их выявлять.

"Мы призываем людей сообщать о замеченных случаях подобной рекламы или страниц, нажав на три точки в верхнем правом углу рекламного объявления или страницы", - сказал представитель Facebook.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин сообщил "Интерфаксу", что направляет запросы в МВД и Роскомнадзор по поводу распространения в Facebook приглашений работать наркокурьерами.

По словам депутата, один его "хороший знакомый неожиданно получил от американской социальной сети Facebook предложение о работе наркокурьером-кладменом, причем не в личку от кого-то, а прямо через рекламный сервис Facebook".

По мнению депутата, этот случай еще раз подтверждает, что соцсети должны нести ответственность и фильтровать контент.