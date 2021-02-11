Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:56Заразились
на 11.02В России 4 027 748+15 038В мире 107 340 682+435 081

Facebook заявил, что быстро удаляет рекламу с вакансиями наркокурьеров

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Соцсеть Facebook удаляет рекламные объявления с приглашением работать наркокурьером, из-за которых депутат Антон Горелкин решил обратиться в МВД и Роскомнадзор, а также призывает пользователей жаловаться на такой и подобный ему запрещенный в соцсети контент, сообщил "Интерфаксу" представитель компании.

"Мы очень серьезно относимся к случаям появления рекламы и страниц, которые нарушают нашу политику. Как только мы о них узнаем, мы их удаляем, как и произошло в данном случае", - сказал представитель компании Facebook в ответ на вопрос агентства по поводу заявления депутата.

В РоссииДепутат Горелкин предложил запретить госкомпаниям рекламу в Facebook и TwitterЧитать подробнее

По его словам, у компании "есть специальные команды, которые помогают выявлять и блокировать подобные случаи", а Facebook продолжает инвестировать средства в автоматизированные системы, позволяющие оперативно их выявлять.

"Мы призываем людей сообщать о замеченных случаях подобной рекламы или страниц, нажав на три точки в верхнем правом углу рекламного объявления или страницы", - сказал представитель Facebook.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин сообщил "Интерфаксу", что направляет запросы в МВД и Роскомнадзор по поводу распространения в Facebook приглашений работать наркокурьерами.

По словам депутата, один его "хороший знакомый неожиданно получил от американской социальной сети Facebook предложение о работе наркокурьером-кладменом, причем не в личку от кого-то, а прямо через рекламный сервис Facebook".

По мнению депутата, этот случай еще раз подтверждает, что соцсети должны нести ответственность и фильтровать контент.

Facebook Роскомнадзор

Новости по теме

Новости

Рэперу Славе КПСС сократили срок ареста до одних суток

После протестов в январе-феврале возбудили 90 уголовных дел

После протестов в январе-феврале возбудили 90 уголовных дел

"Роженица" придумала подмену "тел младенцев" на кукол из-за хотевшего детей мужа

В России за сутки зарегистрировали более 15 тысяч случаев COVID-19

В России за сутки зарегистрировали более 15 тысяч случаев COVID-19

ФАС завела дело на Tele2 за повышение тарифов для абонентов

"Коммерсантъ" узнал о проблемах с импортом бананов

"Коммерсантъ" узнал о проблемах с импортом бананов

Подмена тел умерших младенцев на кукол оказалась выдумкой "роженицы"

Доля в Ozon стала самым дорогим активом АФК "Система"

Доля в Ozon стала самым дорогим активом АФК "Система"

Пять приезжих из Марий Эл найдены мертвыми в бытовках в Подмосковье

Ангар с лакокрасочными материалами и баллонами с газом загорелся в Подмосковье

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');