Депутат Горелкин предложил запретить госкомпаниям рекламу в Facebook и Twitter

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В качестве меры принуждения к исполнению российских законов, в частности, о локализации баз персональных данных россиян на территории РФ, член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин предлагает ввести запрет для госкомпаний и ведомств размещать рекламу на IT-платформах компаний-нарушителей.

"Я считаю, что нам надо безусловно для нарушителей российского законодательства предусмотреть такую опцию и на начальном этапе ограничиться рекомендациями не размещать рекламу на площадках, таких IT гигантов как Facebook и Twitter и других, кто не исполняет российские законы", - сказал Горелкин "Интерфаксу" в четверг.

По его мнению, Минцифры должно выпустить. соответствующие рекомендации.

На втором этапе, возможно, имеет смысл уже ввести какие-то ограничительные меры в законодательной форме, считает депутат.

"Я ориентируюсь на статистические данные, которые были озвучены недавно в Петербурге на форуме. За 2018-й год госведомства и госкомпании потратили на цифровую рекламу 8 млрд рублей. Из них примерно половина ушла как раз международным IT-игрокам. Соответственно это неплохой рынок", - сказал парламентарий.

На вопрос, каких компаний и ведомств могли бы коснуться ограничения, Горелкин отметил, что "Сбер активно промотируется в Facebook, это госкомпания в моем понимании, это компания с государственным участием".

По словам Горелкина, Facebook и Twitter не исполняют российские законы и не выплачивают штрафы, в частности, по закону о переносе персональных данных россиян в Россию.

При этом депутат подчеркнул, что против замедления траффика IT-компаний в качестве меры по принуждению их к исполнению российских законов, "потому что это удар по пользователям".