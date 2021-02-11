Депутат красноярского Заксобрания арестован по делу о взятках

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Железнодорожный районный суд по ходатайству следствия заключил под стражу депутата законодательного собрания Красноярского края Евгения Козина, подозреваемого в посредничестве при даче взяток. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Красноярского краевого суда.

"Козину Евгению Александровичу Железнодорожный районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 27 суток, до 6 апреля 2021 года", - сказал сотрудник пресс-службы.

В пресс-службе главного следственного управления СКР уточнили, что в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

В среду правоохранительные органы задержали Козина, которого подозревают в посредничестве при даче взятки в особо крупном размере (часть 4 статьи 291.1 УК РФ). По версии следователей, депутат стал посредником при передаче 3 млн рублей заместителю руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярск Ирине Тюриной. Эти деньги, полагают в СКР, она получила за победу компании взяткодателя в аукционе на аренду муниципального имущество по заниженной стоимости.

В настоящее время Тюриной, а также еще одному подозреваемому в посредничестве в передаче взяток – депутату красноярского горсовета Ивану Азаренко – избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.