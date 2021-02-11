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Минсельхоз назвал регионы, нуждающиеся в иностранных рабочих для АПК

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ назвал регионы, которые в этом году нуждаются в привлечении иностранных рабочих для отрасли.

Как сообщается в пресс-релизе ведомства, порядка двух третей от потребности приходится на такие регионы, как Волгоградская, Астраханская и Московская области, "что обусловлено значительной концентрацией овощеводческих хозяйств с применением ручного труда". Аналогичная ситуация сложилась и в ряде других субъектов - например, в Воронежской и Липецкой областях.

"В первую очередь, как и во многих других секторах мировой экономики, сельскому хозяйству необходимы работники первичного звена - для посадки и сбора урожая, ухода за животными и другого базового труда. В то же время квалифицированными специалистами – агрономами, ветеринарами, механизаторами - российский АПК в настоящее время полностью обеспечен", - говорится в сообщении.

Минсельхоз напомнил, что в 2020 году оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции утвердил алгоритм действий по привлечению в экономику иностранных граждан.

"При этом большинство сельхозпроизводителей не соответствуют указанным в нем критериям и в настоящее время не имеют возможности приглашать трудовых мигрантов, - сообщает ведомство. - Так, в частности, среднесписочная численность работников предприятий должна быть от 250 человек, а доход должен превышать 2 млрд рублей".

В связи с этим Минсельхоз представил предложения по доработке этого алгоритма и смягчению требований для сельхозпредприятий. Они направлены в правительство.

Ведомство напоминает, что в прошлом году был реализован комплекс мер, направленных на бесперебойное проведение сезонных полевых работ. В том числе в условиях закрытия границ из-за пандемии был решен кадровый вопрос. Общую потребность АПК в трудовых мигрантах удалось снизить более чем вдвое – со 100 тыс. до 41 тыс. человек.

Минсельхоз РФ

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