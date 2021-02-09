Осужденных к принудительным работам в Подмосковье предложили трудоустроить в АПК

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Руководители крупных сельскохозяйственных предприятий Подмосковья отмечают нехватку работников и предлагают привлекать на вакантные места осужденных к принудительным работам. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.

"Как отмечают представители региональных сельскохозяйственных предприятий, в связи с приростом объема производства и продаж продукции существует острая нехватка сотрудников. Открытие подразделений на базе нескольких предприятий Подмосковья, где осужденные к принудительным работам смогли бы жить и трудиться, станет положительным опытом совместного сотрудничества", - говорится в сообщении.

Зампред правительства Московской области – руководитель главного управления региональной безопасности Роман Каратаев, слова которого приводит пресс-служба, отметил, что развитие данного вида наказания позволит снизить уровень рецидивной преступности в регионе "за счет получения осужденными средств к существованию и возможности сохранения социальных связей".

Во вторник руководители крупных сельхозпредприятий АПК Подмосковья посетили исправительный центр № 1 УФСИН России по Московской области, расположенный в городском округе Кашира.