Иркутские ученые разработали новый атлас Сибири

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Институт географии имени Сочавы Сибирского отделения РАН при участии других научных организаций разработал новый атлас Сибири. Об этом сообщил директор Иркутского филиала СО РАН, академик РАН Игорь Бычков на пресс-конференции в иркутском пресс-центре "Интерфакса" в четверг.

"Очень большая работа была сделана в Институте географии. Это новый атлас Сибири, посвященный природе и обществу. Там разработано более 200 карт", - сказал Бычков.

Он уточнил, что в работе над атласом также участвовали Институт земной коры СО РАН, Лимнологический институт СО РАН и другие.

"И с учетом того, что в этом году Восточно-Сибирское отделение Русского географического общества празднует свое 170-летие - старейшее отделение Русского географического общества, на встрече в Москве Сергей Кужугетович Шойгу поддержал инициативу об издании его в таком праздничном, бумажном, хорошем виде, который будет доступен в наших библиотеках, в наших школах", - отметил директор Иркутского филиала СО РАН.