В Самаре задержали хозяина склада, где при пожаре погибла женщина

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Детонация газового баллона стала причиной крупного пожара на складе в четверг в Самаре, где погибла женщина, сообщается на сайте СУ СКР по Самарской области.

По версии следствия, индивидуальный предприниматель приобрел газовый баллон, который использовался в быту сотрудниками склада. 11 февраля днем произошла детонация газового баллона, в результате которого обрушилось складское помещение. В результате погибла одна из сотрудниц 1989 года рождения.

Отмечается, что предприниматель задержан.

Информация о пожаре на складе по фасовке восточных сладостей в Кировском районе Самары на ул. Дальневосточная, 2А поступила в 14:20 (13:20 по Москве). Пожарно-спасательные подразделения работали по повышенному рангу вызова. Пожар ликвидирован на площади 100 кв. м., произошло частичное обрушение кровли на площади 500 кв. м.

Во время ликвидации пожара было обнаружено тело женщины.

СУ СКР по Самарской области возбудило уголовное дело по ч. 2 пункт "в" ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).