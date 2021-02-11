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Женщина погибла при пожаре в цехе по фасовке сладостей в Самаре

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Тело женщины обнаружено после пожара в цехе по фасовке сладостей в Самаре. Об этом сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

По предварительным данным, погибла женщина 1993 года рождения.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 пункту "в" статьи 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Как сообщил агентству источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, произошел взрыв бытового газа. В результате него обрушилась стена, и погибла женщина.

Информация о пожаре в Кировском районе Самары на улице Дальневосточная, 2А поступила в 14:20 (13:20 по Москве). Пожарно-спасательные подразделения работали по повышенному рангу вызова. В 16:05 (15:05 по Москве) пожар был локализован на площади 100 кв. м. Частично обрушилась кровля на площади 500 кв. м.

Самара

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