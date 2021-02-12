"Башнефть" завершила 2020 года с убытком 11,1 млрд рублей по МСФО

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Убыток "Башнефти" по МСФО за 2020г составил 11,1 млрд рублей против прибыли в 76,59 млрд рублей годом ранее, говорится в отчете компании.

Убыток компания связала с падением мировых цен на нефть и нефтепродукты и снижение спроса на них, с соглашением ОПЕК+ о сокращении добычи нефти с мая 2020 года и с ухудшением экономической ситуации во всем мире из-за пандемии.

"Компания реализовала комплекс мер по сохранению финансово-экономической устойчивости, в результате чего удалось переломить отрицательную динамику финпоказателей I полугодия, во II полугодии началось их восстановлению. Так, операционная прибыль компании во II полугодии 2020 года по сравнению с предыдущим периодом выросла на 110% и составила 1,28 млрд рублей. Показатель EBITDA в этом же сравнительном диапазоне увеличился почти на 60% - до 19,7 млрд рублей. Улучшение финансовой ситуации в компании во второй половине 2020 года обеспечило рост свободного денежного потока, который вышел из отрицательных значений и достиг 35,5 млрд рублей", - отметил представитель компании.