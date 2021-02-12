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Котировки "Роснефти" пошли вверх после выхода сильного финотчета

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Котировки "Роснефти" на "Московской бирже" пошли вверх после публикации сильного финансового отчета по МСФО за IV квартал 2020 года, бумаги смогли отыграть утреннее снижение и вышли в "плюс".

К 14:03 акции компании подорожали на 0,1% до 501,3 рубля за бумагу, к 14:55 они торговались на уровне 499,95 рубля, до публикации отчета их цена опускалась ниже 490 рублей; объем торгов превысил 1,961 млрд рублей.

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в IV квартале составила 324 млрд рублей, что оказалось в 2,4 раза выше прогноза. Компания за счет удачного IV квартала по итогам всего 2020 года получила 148 млрд рублей чистой прибыли, тогда как аналитики ожидали убыток. Кроме того, "Роснефть" снизила чистый финансовый долг в IV квартале на $9,9 млрд.

Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали прибыль за четвертый квартал в размере 136 млрд рублей, а за год ждали убыток в 41 млрд рублей.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин через пресс-службу отметил: "Несмотря на все сложности 2020 года, компания обеспечила чистую прибыль, которая станет базой для распределения дивидендов в соответствии с дивидендной политикой".

Роснефть Игорь Сечин

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