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В Тюменской области осудили живодера, убившего собак на глазах детей

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Тюменской области вынес приговор жителю села Салаирка за убийство двух собак.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, мужчина признан виновным по статье о жестоком обращении с животными, повлекшем их гибель, совершенном из хулиганских побуждений, в присутствии малолетних.

В июле прошлого года житель Салаирки во дворе своего дома на глазах детей убил двух собак. В ноябре 2020 года он был приговорен к 1 году 8 месяцам лишения свободы по делу о насилии в отношении представителей власти. С учетом этой судимости ему окончательно назначено 3 года 1 месяц колонии строгого режима.

Тюменская область

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